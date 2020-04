MONSTRRRUALNA ERUDYCJA. Tego nie dowiesz się w szkole!

„Monstrrrualna erudycja” to potwornie ekscytująca seria książek popularnonaukowych dla dzieci. Każda publikacja nafaszerowana jest najbardziej niezwykłymi, nieprawdopodobnymi, a nawet paskudnymi informacjami ze swojej dziedziny. Książki „Monstrrrualna erudycja” czyta się z zapartym tchem i z szeroko otwartymi oczami. Przy okazji zaczytywania się w soczystych ciekawostkach, czytelnik chłonie wiedzę o otaczającym świecie. Dowcipny, lekki język to kolejny atut serii. Wartkie opowiadania, zaskakujące quizy pochłoną bez reszty nawet najbardziej opornych przyrodników, młodych fizyków czy potencjalnych adeptów medycyny.

Dzięki książce "Kipiący mózg" dzieciaki poznają największe tajemnice ludzkiego mózgu. Nauczyciele raczej im o tym nie opowiedzą, bo sami uczeni nie do końca wiedzą, jak on działa. W książce znajdują się odpowiedzi na tak ważne pytania, jak chociażby o to,ile jest komórek nerwowych w ludzkim mózgu, czy szyszynka ma coś wspólnego z szynką i jak długi ciąg cyfr jest w stanie wyrecytować człowiek. Książka jest wypełniona informacjami o mózgu i sprawi, że dziecko po lekturze stanie się mózgiem swojej klasy. A może nawet nauczyciel weźmie go pomyłkowo za geniusza nauki? Kto wie...