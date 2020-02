Nazywam się Irini. Rodzice mnie oddali.

Nazywam się Elle. Rodzice mnie zatrzymali.

Przez całe życie Irini myślała, że została oddana, bo rodzice jej nie chcieli. Co jeśli prawda jest znacznie gorsza?

Dwie siostry.

Dwa różne losy.

Rodzina połączona przez wstrząsającą tajemnicę.

Michelle Adams urodziła się w Anglii, obecnie mieszka na Cyprze, gdzie pracuje jako naukowiec. W wieku zaledwie dziewięciu lat przeczytała jedną z powieści Stephena Kinga i natychmiast się od nich uzależniła. Moja siostra to jej debiut literacki.

Wspaniała, wciągająca i ekscytująca książka – w dodatku oryginalnie i pięknie napisana. Zachwyca!

Gillian McAllister, autorka Everything but the truth