Misiek Koterski narkotyzował się od 14 roku życia. "Mam wrażenie, że ćpanie wymyślił diabeł w czeluściach piekła"

Koterski zmierzył się w niej z tematem uzależnienia. Później kontynuował go w rozmowie z Onetem. - Kiedy sięgnąłem pierwszy raz po narkotyki, to było, jakbym zrzucił kajdany. Proszę sobie wyobrazić, że dostaje się nagle coś, co wyrywa z tego skrępowania, lęku i daje - oczywiście zgubne - poczucie bycia lepszym. W swojej głowie byłem wtedy po prostu fajnym człowiekiem i na to uczucie czekałem całe dotychczasowe życie - opowiadał.