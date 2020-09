Minister edukacji: Wałęsa był agentem SB. Jest ostra reakcja

Minister edukacji Dariusz Piontkowski powiedział w radiu RMF FM, że Lech Wałęsa jest co prawda postacią ewidentnie związaną z "Solidarnością", ale to nie koniec.

- Nikt nie zamierza go wymazywać. To jest postać, która przeszła do historii Polski - zaznaczył. - Ale trzeba też mówić o tym, że był agentem SB. Trzeba mówić i o jednym, i o drugim.