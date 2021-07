Miłosne sekrety Hitlera. Schorowany egocentryk czy wyuzdany kochanek?

Wydawało się, że za nic sobie ma powłóczyste spojrzenia dziewcząt. Kubizek uznał, że być może to ascetyczna maniera, surowe oblicze i niewzruszona postawa wobec oczywistych zachęt do flirtu w połączeniu z intrygującym spojrzeniem przyszłego Führera tak przyciągały płeć piękną. W swoich wspomnieniach stwierdził z nieskrywaną pewnością, że do 1908 roku, gdy dzielili mieszkanie w Wiedniu, Adolf ani nie miał stałej dziewczyny, ani też nie uwikłał się w żaden krótkotrwały romans.