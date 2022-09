Michał Urbaniak ma dość tego, co dzieje się z Polską. "Idioci rządzą krajem i skupiają się tylko na tym, żeby napełniać własne portfele"

Na Urbanator Days przywożę do Polski amerykańskich instrumentalistów, grających taką muzykę, która przecież powstała w USA jako jedyna oryginalna muzyka. To dziedzina amerykańskiej sztuki, bardzo źródłowa, korzenna. Pokazuję ją w Polsce po amerykańsku i nowojorsku, tym samym przynosząc tu prawdziwe spojrzenie na tę wspaniałą sztukę. Staram się przeszczepić na rodzimy grunt ważne jej elementy. To muzyka, która ma korzenie afroamerykańskie albo latynoskie, jest bardzo znacząca dla światowej kultury, a w Europie, a zwłaszcza w Polsce, jest po prostu bezczeszczona. Dlatego staram się pokazać, jak ją grać, żeby zawsze brzmiała dobrze i prawdziwie. Artyści i muzycy, którzy grają w projekcie Urbanator to nie wykładowcy czy nauczyciele, ale muzycy, którzy aktualnie grają na scenach świata.