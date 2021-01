Miała 36 lat, była w piątej ciąży. Ujawniono przyczynę śmierci Emily Mitchell

Emily Mitchell były influencerką oraz autorką bloga "The Hidden Way” o tematyce parentingowej. Prywatnie była mamą czwórki dzieci, a za kilka tygodni na świat miała przyjść jej piąta pociecha. Emily i jej mąż, Joseph mieli już nawet wybrane imię dla synka. Trzy dni przed Bożym Narodzeniem 36-latka niespodziewanie zmarła. "Em piła poranną kawę, jadła tosty i nagle przestała reagować. Pomimo natychmiastowej pomocy męża oraz personelu medycznego, nie udało się jej pomóc. Odeszła do domu Pana" - brzmiał komunikat rodziny. Dopiero teraz mąż Emily zdradził, co było przyczyną śmierci.