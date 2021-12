"Metro" 30 lat później. Przedstawienie bardzo się zestarzało

Piosenka o bogactwie kontra rap na bogato

"Metro", musical z librettem Agaty i Maryny Miklaszewskich, to opowieść o grupie młodych adeptów i adeptek aktorstwa, którzy za wszelką cenę chcą się dostać do obsady spektaklu, czując, że to będzie realizacja ich marzeń, a zarazem - wstęp do wielkiej kariery.