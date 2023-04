Meghan nie posłuchała królowej? Miała odrzucić pomoc

Wciąż nie wiadomo, czy "wygnańcy" pojawią się na koronacji króla Karola III. Tymczasem Brytyjczycy skupiają swoją uwagę tylko na nadchodzącej wielkimi krokami uroczystości. Stąd na tamtejszym rynku wkrótce pojawi się książka Roberta Jobsona "Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed" (tłum. "Nasz król: Karol III - człowiek i monarcha ujawniony").