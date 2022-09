Meghan Markle chciała pieniędzy za spotkania z poddanymi

Kiedy w 2018 książę Harry i Megan Markle odbywali podróż po Australii, Nowej Zelandii, Fidżi i Tonga, media nie mogły się nachwalić księżniczki i tego, jak dobrze sobie radzi w nowej roli. Wiele spotkań z tysiącami zwolenników, we wszystkich para wypadła wzorowo. Jednak według Valentine Low, prawda wyglądała zupełnie inaczej. W książce "Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown" opisała, jak wyglądały kulisy ich długiej podróży.