Polonistka współczuje tegorocznym, a zwłaszcza przyszłym maturzystom

"Nie każdy ma predyspozycje, aby wypowiadać się publicznie. No i po co go męczyć? Egzamin pisemny jest wystarczający do sprawdzenia wiedzy. Poza tym, to po co np. matematykowi matura ustna z języka polskiego? Pójdzie na studia techniczne, gdzie są potrzebne zupełnie inne umiejętności. Zbędny stres" - uważa powieściopisarka z Powiśla. I wspomina własny egzamin, który uważa za o niebo lepszy, niż planowane obecnie reformy.