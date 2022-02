Matthew Perry napisze autobiografię

Matthew Perry wcielał się w rolę Chandlera w kultowym serialu "Przyjaciele". Niestety popularność i majątek, jakie dzięki temu zdobył, nie wyszły mu na dobre. Aktor w wywiadach przyznaje otwarcie, że był uzależniony od środków przeciwbólowych i innych używek. I choć pozostałe gwiazdy serialu robiły mniejszą lub większą karierę, on w tym czasie staczał się na dno. Podobno był na odwyku (i to nie jednym). Podobno już jest czysty. Jednak zdjęcia paparazzi, jakie co jakiś czas obiegają media, nie wskazują na to, by był w dobrej formie.