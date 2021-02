"Matka Boska Kermitowska" usunięta z Allegro. Skandal na WOŚP?

Jeden z użytkowników Allegro wystawił na rzecz tegorocznej zbiórki dla WOŚP wydruk z "Matką Boską Kermitowską". Obraz Przedstawiał Madonnę, która w objęciach nie trzymała małego Jezusa. Na jej kolanach pojawił się za to radosny Kermit Żaba, fikcyjna postać występującą m.in. w "Ulicy Sezamokowej". Aukcja oburzyła jedną z internautek, która w tej sprawie skontaktował się z popularnym portalem aukcyjnym, oczekując natychmiastowej reakcji.

Kobieta domagająca się usunięcia obrażającej jej uczucia religijne licytacji, skontaktowała się też tygodnikiem "Do rzeczy". Temat szybko podchwyciła Telewizja Publiczna. Środki ze sprzedaży wydruku miały wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pozwoliło to wysnuć wspomnianym mediom daleko idące wnioski, deprecjonujące całą "niewygodną" w pewnych kręgach akcję charytatywną i jej głównego organizatora.

"To jest ohydne oczywiście. To jest nie pierwsza taka aukcja, która ma promować zło. Która opowiada o tym, i która szydzi porostu z chrześcijaństwa, z katolicyzmu. Z jednej strony Owsiak i jego współtowarzysze deklarują się, że są bardzo pobożnymi ludźmi i zbierają pod kościołami pieniądze na szlachetne cele, a w istocie rzeczy, jak widzimy tutaj, po prostu dochodzi o takich obrazoburczych zachowań. Jest to po prostu rodzaj kolejnej wulgarnej, pochodzącej rodem z bolszewizmu, szydzącej karykatury." – komentował na antenie TVP Info Mateusz Wyrwich, publicysta tygodnika "Niedziela”.