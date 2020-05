Mateusz Damięcki przerywa milczenie. Komentuje mocne słowa wymierzone w PiS

- Za szpitale, za szkoły, za teatry, kościoły, za muzea i telewizje, za Jedynkę, za Dwójkę, za Kurskiego, za Trójkę, rządowych pojazdów kolizje. Za brak perfum i stylu, za garnitur z winylu, za biel skarpet do czarnych sandałów, za tandetę, za broszki, za kropeczki i groszki i za gnój wlany do trybunałów. Za półtorej miesiąca, żenujące bez końca form, przypadków i przysłów mylenie, za gardzenie mównicą kraju, a za granicą za wymowne, sromotne milczenie - podsumował aktor.

Próbowaliśmy skontaktować się z aktorem, ale nie chciał komentować swojej twórczości. Wolał pozostawić wiersz do interpretacji obywateli.

Jednak nieoczekiwanie podczas transmisji na żywo na swoim profilu Facebooku, odniósł się do swojego występu.

- Napływają do mnie słowa, że myślicie, jak ja, ale są też głosy polemiczne. I o ile są merytoryczne i kulturalne, słucham tych głosów. Nie powinniśmy się dzielić, czy ktoś ma rację, czy tej racji nie ma. Chodzi bardziej o to, czy potrafimy w kulturalny sposób przekonać się do swoich racji. Moja postawa nie ma nic wspólnego z postawą polityczną - zaczął aktor.