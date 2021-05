Mateusz Damięcki poleca! Przekonaj się, dlaczego warto przeczytać „Niebiańskie osiedle” Ryszarda Ćwirleja.

Obserwujemy tu mechanizmy, które bez trudu możemy dostrzec w codziennym życiu, a które wykorzystują oszuści żerujący nie tylko metodą „na wnuczka”. Jeśli więc szukasz lektury z rodzaju tych, co to dostarczają nie tylko rozrywki, to znak, że „Niebiańskie osiedle” powinno znaleźć się na twojej liście książek do przeczytania.