Materiałów szuka na wojskowych złomowiskach. Tworzy orkiestrę

Co tydzień serbski rzeźbiarz Nikola Macura wędruje po wojskowym złomowisku w poszukiwaniu wyrzuconych karabinów, hełmów i pocisków. Stare militaria przywozi do swojego studia i zamienia w instrumenty muzyczne, przekształcając niszczące siły w naczynia kreacji. Swój nietypowy projekt zatytułował "Od hałasu do dźwięku".