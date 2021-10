Mary Flora Bell. Przerażająca historia jednej z najmłodszych morderczyń w historii

Zabójstwo dziecka zawsze było odbierane jako jeden z najokrutniejszych czynów. Śmierć niewinnego malucha, który dopiero co pojawił się na tym świecie i miał całe życie przed sobą, jest w stanie poruszyć każdego. Co jednak gdy za zbrodnię odpowiada inne dziecko? Co więcej, popełniło ją świadomie i z wyrachowaniem? Oto przerażająca historia Mary Flory Bell, jednej z najmłodszych morderczyń w historii.