Martyna Wojciechowska: moją najważniejszą zasadą w życiu jest “wspieraj, nie oceniaj”

- Tak łatwo jest rzucić coś, co jest raniące, co jest łatką. A ja jestem zdania, że powinniśmy się otworzyć. Więcej słuchać, niż mówić, więcej pytać, czy ktoś nie potrzebuje pomocy niż radzić - mówi Martyna Wojciechowska. W rozmowie z Filipem Borowiakiem opowiada o swojej najnowszej książce “Co chcesz powiedzieć światu”. to portrety dziesięciu niezwykłych kobiet, które reporterka spotkała na swojej zawodowej drodze. Spisała ich historie, w których głośno mówią o tym, co najważniejsze: o walce o godność i szczęście własne, i drugiego człowieka, o odpowiedzialności za innych i za naszą planetę, o bezwarunkowej miłości. Posłuchajcie fragmentu rozmowy.

