Mariusz Szczygieł zajął się sprawą maturzystki. Straciła punkty na próbnym z polskiego

"Od początku lekarka podawała dzieciom truciznę. W pierwszych wydaniach aż do wydania w 'Fantomie bólu' był to cyjanek, bo tak powiedział Marek Edelman i tego się przez lata trzymałam. W ostatnim wydaniu 'Zdążyć przed Panem Bogiem' jest jednak morfina, bo tak napisała w swoich wspomnieniach dr Adina Blady-Szwajger. Wiedziała najlepiej, bo to ona uśpiła dzieci. [...] Skoro dr A.B-S zdecydowała się pod koniec życia o tym powiedzieć, uznałam, że mogę zmienić cyjanek na morfinę. Nie przyszło mi do głowy, że będzie to problem, nad którym pochylą się nauczyciele polskiego" - cytował reportażystkę Mariusz Szczygieł.