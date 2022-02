Mariusz Szczygieł wykorzystany przez oszustów. Można stracić setki złotych

W sieci mnożą się oszustwa, próby wyłudzenia pieniędzy. Są scammerzy, którzy wykorzystują obrzydliwe techniki manipulacyjne, by wyciągnąć od danej osoby pieniądze lub wrażliwe informacje, o czym pisaliśmy w tekście o oszustwie "na Henry'ego Cavilla". Polskie gwiazdy także wielokrotnie ostrzegały, że ktoś próbuje się pod nie podszyć. W internecie krążyły reklamy, które wykorzystywały wizerunek Piotra Kraśko, Kingi Rusin czy Kuby Wojewódzkiego. Wspomniane gwiazdy miały zachęcać do wypróbowania ich "sposobu na bogactwo". Inne - do zakupu cudownych diet odchudzających.