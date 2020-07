Mariusz Szczygieł wieszczy: inteligencję wypierają ignoranci

Zaczęło się od wpisu Mariusza Szczygła na FB dzień po wyborach, w którym oznajmił, że wynik go zasmucił: "Rano w poniedziałek obudziłem się z niechęcią do życia. Wiadomo dlaczego".

Reporter nie spodziewał się reakcji na ten wpis: "Jak Boga nie kocham, do głowy mi nie przyszło, że to może zostać przez niektórych czytelników i czytelniczki potraktowane poważnie".

"Rozumiem, że można czytać każde zdanie, w którym pojawia się słowo 'depresja' bardzo emocjonalnie. Ale ciężko mi zrozumieć, że ktoś znając to, co piszę, co mówię, jak to mówię, uznał, że informacja o miłym geście kolegi wuefisty jest jakimś dezawuowaniem poważnej choroby".