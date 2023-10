Mariusz Szczygieł o Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej: "Władza podsumowała swoje sukcesy"

"A co pan sądzi o tym, że upadł PRL? Czy komunizm jako system wprowadzony na świecie przez ZSRR, powinien upaść, czy nie? Bo przecież zlikwidował bezrobocie, dał wykształcenie analfabetom, darmową służbę zdrowia, i każdej rodzinie łazienkę. To dlaczego skakaliśmy z radości w 1989 r., że komuna upadła? Może też nie było to w porządku wobec ludzi, którzy awansowali społecznie dzięki wprowadzeniu w życie idei Marksa i Lenina? Ba! Oni sami skakali z radości" - odpowiedział Szczygieł, którego cały wpis znajdziecie poniżej.