Mariusz Szczygieł chciałby porozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim o rodzinie. To intrygująca historia sióstr bliźniaczek

- Myślałem, że skoro przeżyłem pięć pierwszych lat prezydentury Dudy, to i kolejnych pięć jakoś przeżyję. [...] Dwa dni po wyborach zacząłem czuć się fatalnie: tak, jakbym chciał opuścić własną skórę. Konieczne było skorzystanie z pomocy lekarskiej. Dowiedziałem się, że to remisja choroby i muszę wrócić do tabletek. Jak się okazuje, choćbyśmy się starali izolować i uciekać od polityki, ona i tak nas dopadnie - skonstatował smutno.