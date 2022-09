Marianna Gierszewska o wizycie u ginekologa. "Nie zgadzam się na to!"

Urodzona w 1996 r. Marianna Gierszewska to aktorka (zdobyła rozgłos za sprawą roli Kamili w "Barwach szczęścia"), działaczka społeczna, aktywistka, właścicielka platformy Okolice Ciała oraz współzałożycielka i współwłaścicielka pierwszej w Polsce firmy produkującej bieliznę dla stomiczek, Tutti. Jest także autorką - w tym miesiącu do sprzedaży trafiła jej książka "Być tak naprawdę. Od grzecznej dziewczynki do wolnej kobiety, która idzie, gdzie chce".