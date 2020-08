Maria Nurowska atakuje Kaczyńskich. Bliscy ostrzegają ją przed konsekwencjami

Pisarka głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych dosadnie krytykuje działania PiS . Ostatnimi czasy nawołuje do bojkotu wyniku wyborów prezydenckich, podważając ich prawidłowe przeprowadzenie.

To nie pierwszy raz kiedy pisarka naraża się swoimi uwagami politykom. W 2018 r. obwieściła, że przygotowuje laleczkę voo-doo z życzeniem choroby dla Stanisława Piotrowicza, wówczas posła PiS. Zachowanie Nurowskiej krytykowała m.in. Krystyna Pawłowicz.

"Po moim wpisie o Kaczyńskim zadzwonił do mnie mój francuski tłumacz: Maria, co ty wypisujesz, nie dotykaj sprawy Lecha Kaczyńskiego, to są bardzo niebezpieczni ludzie, oni ciebie zabiją! Odpowiedziałam mu: Umierać za ojczyznę jest słodko..." - napisała na Facebooku.