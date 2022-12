Marcin Matczak do ateistów: Wasze święta to samooszukiwanie się człowieka zagubionego

Matczak przyznaje, że taka pustka nie jest też obca współczesnym katolikom, którzy coraz częściej również nie potrafią obchodzić świąt dogłębnie. To łączy ich z ateistami, bo ich święta też stają się pozbawione znaczenia. "Nie mam nic do ateistów. Problem w tym, że tak, jak powyżej opisano, wyglądają współcześnie Święta coraz większej liczby katolików" - pisze profesor i dodaje: "my kontemplujemy chętniej sałatkę warzywną w majonezie niż żłób (…) Z mojej obserwacji wynika, że brakuje chętnych nawet do wspólnego śpiewania kolęd, jednych z niewielu polskich pieśni, w których ludzie znają więcej niż pierwszą zwrotkę".