Małgorzata Musierowicz uzupełnia „Jeżycjadę” i uchyla rąbka niejednej tajemnicy!

„Na Jowisza! Uzupełniam Jeżycjadę” to prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników Borejków i „Jeżycjady” – bez względu na wiek i płeć. Wszystko, cokolwiek człowiek tworzy, nieodmiennie musi wyrastać z tej gleby, z której on sam wyrósł. W naszym słowniku uzupełnień znajdziecie okruchy tej gleby i źdźbła moich upodobań. Znajdziecie tu także – namalowane i narysowane na Waszą prośbę – podobizny tych bohaterów serii jeżyckiej, którzy nigdy dotąd nie zostali sportretowani. I są tu też zdjęcia ważnych miejsc powieściowych – zrobiła je Emilia, bardzo w tym zakresie kompetentna („Jeżycjada”, siłą rzeczy, jest częścią także jej życia, podobnie jak jeżycka sceneria otaczająca ją od urodzenia). No i, rzecz jasna, pokażemy to i owo z naszego rodzinnego albumu fotograficznego. – napisała Małgorzata Musierowicz we wstępie do „Na Jowisza! Uzupełniam Jeżycjadę”.