Lawina komentarzy po decyzji rządu. Twardoch bezlitosny

Dziś obchodzimy Prima Aprilis, ale to nie żart. Niestety. Przedwczesna radość, a potem ogromne rozczarowanie - to dziś łączy wszystkich Polaków między 40. a 60. rokiem życia, którzy chcieli się zaszczepić przeciwko COVID .

"Wydawało nam się kiedyś, że to państwo z tektury. Od dawna wiemy już, że z papieru. Teraz okazuje się, ze jest to papier toaletowy i to trochę już używany" - skomentował na swoim Facebooku 41-letni pisarz Szczepan Twardoch. W sytuację trudno też uwierzyć o rok starszemu dziennikarzowi Michałowi Nogasiowi. O co chodzi?