Magda Gessler o swojej biografii. "Będzie inspiracją dla kobiet"

Restauratorka podkreśliła także że jej biografia to opowieść w dużej mierze feministyczna, opowieść o poszukiwaniu i odnalezieniu siebie. – To zaczęło się od momentu, kiedy mając sześć lat, stanęłam przed oknem i stwierdziłam, że jestem inna – dodała podczas spotkania. Zaznaczyła też, że od lat budowała nie tylko swój charakter, ale też "swoje państwo", a więc styl, według którego chciała żyć i według którego od lat podchodzi do innych – szukając w świecie piękna i, choć to niełatwe, pozytywnych stron rzeczywistości.