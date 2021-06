Magda Gessler zostawiła męża i dzieci na trzy tygodnie. Młody kochanek już czekał

Sielanka nie trwała jednak długo. Kelner z czułego kochanka stał się zaborczym, zazdrosnym i awanturującym się utrapieniem. "Obdarzyłam go miłością, pokazałam mu cały świat, nauczyłam go, jak się ubierać i zachowywać, dałam mu szansę wejścia do branży, a on odpłacił mi za to bezwzględnością i wyrachowaniem" – wyznała Gessler, która uczyniła go wspólnikiem w restauracji Zielnik. A on to skrzętnie wykorzystał.