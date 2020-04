Maciej Kosycarz nie żyje. Rodzina ma prośbę związaną z pogrzebem

Rodzina Macieja Kosycarza poinformowała o szczegółach ceremonii pogrzebowej. Jak podaje portal Trojmiasto.pl, msza żałobna rozpocznie się we wtorek 7 kwietnia o godz. 12:00 w kościele św. Jana w Gdańsku i będzie celebrowana przez ks. Krzysztofa Niedałtowskiego, duszpasterza środowisk twórczych. W ceremonii weźmie udział wyłącznie najbliższa rodzina. Wszyscy zainteresowani będą jednak mogli śledzić transmisję na żywo na stronach Gdansk.pl i Trojmiasto.pl.

Rodzina prosi o nieprzynoszenie kwiatów. Zamiast tego zachęca do wpłacania pieniędzy na zbiórkę pod nazwą "Pokonajmy koronawirusa przy użyciu drukarek 3D", która jest prowadzona na portalu zrzutka.pl .

- Warto się badać, bo nerka nie daje znaków, że jesteś chory. Ja miałem doskonałe wyniki: krew, mocz, nic! Tytan pracy, żadnych śladów. Jak nerka daje objawy, że coś jest nie tak, to z reguły jest już za późno. Nigdy nie wiadomo, co w człowieku drzemie. Im wcześniej wykryjesz, tym wcześniej się uratujesz. Moje wszystkie badania trwały raptem w sumie kilka godzin. To 6-7 godzin, dzięki którym mam kilka lat życia!