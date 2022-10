Łowcy aligatorów

Banie się nie wchodziło w rachubę. Strach paraliżuje i w niczym nie pomaga. Przyroda wymyśliła go, żebyśmy unikali niebezpieczeństw i podejmowali ucieczkę. W tej sytuacji, całkiem spokojnie dokonałem oceny sytuacji i pomyślałem, że powinniśmy zejść z wody. Jak nie trzymasz steru i jesteś zdany na faceta, który spędził tu całe życie, masz mało do powiedzenia. Możesz liczyć jednak na jego racjonalizm. W takich sytuacjach problemem jest "kozaczenie" kogoś, kto chce Ci pokazać, że jest wilkiem morskim na środku oceanu. Siedzieliśmy na wykonanej w całości z aluminium szalupie, na środku bagien rozległych na kilkadziesiąt kilometrów. Gdzie okiem sięgnąć rosły bycze języki i sporadycznie niskie drzewa. Byliśmy więc "najwyżej położonym obiektem" w promieniu kilkuset metrów i to w dodatku metalowym, na środku wody. Płynęliśmy powoli przed siebie. Rozmowa nie była już możliwa. Woda lała się z nieba strumieniami. Widoczność spadła do kilkudziesięciu metrów. Wiatr był tak silny, że miałem wrażenie, że pada nie z nieba, ale równolegle do powierzchni wody. Mój wyłowiony z wody kolorowy parasol był bezużyteczny. Wrzuciłem go pod ławkę, na której siedziałem, żeby nie zwiało go z powrotem do wody. Sprawdzał się natomiast worek na śmieci. Krople odbijały się od niego i mimo ulewy miałem nadal suchy t-shirt. Bruce’a nic nie chroniło. Deszcz niemiłosiernie smagał go po całym ciele. Musiał stać, żeby widzieć, gdzie płynie. Jednym słowem, zrzedła mu mina. W trakcie 10 minut dwa razy uderzyły pioruny. Zrobiło się wstrętnie. Siedziałem w ciszy, bo wiedziałem, że nie płyniemy bez celu. Musiał być jakiś plan i Bruce nie musiał mi się z niego tłumaczyć. W jednym z kanałów, na brzegu był drewniany pomost. Prowadził do kojca dla psów myśliwskich. Dach z blachy falistej, ściany z metalowej siatki i drewniane słupy podtrzymujące konstrukcję. W środku drewniana podłoga i ławy dla psów. Jedyne bezpieczne elementy konstrukcji w trakcie burzy. "Ściany" odseparowano od bagna układając wzdłuż nich elementy blachy. Chodzi o to żeby do środka dostawało się mniej węży i gryzoni. To prowizoryczne zabezpieczenie bo na wysokości ponad metra w jednym z oczek siatki wisiała świeża wylinka węża. W środku pozostawione duże drewniane ławy, żeby psy mogły na nich spać. Nam jedna z nich posłużyła za miejsce do siedzenia. Burza rozpętała się na dobrze. Rzęsisty deszcz uderzał w blachę falistą, dach naszego pomieszczenia, tak silnie, że chcąc rozmawiać, musieliśmy przekrzykiwać ten dudniący hałas. Za pomostem, do którego przymocowaliśmy łódź, leżał w wodzie duży, około 3 metrowy aligator. Prawie cały pysk miał nad wodą. Leżał bez ruchu i wyglądał jakby delektował się deszczem. Raz na jakiś czas słyszeliśmy grzmot pioruna. Wyjąłem z plecaka schowane na takie sytuacje batony czekoladowe i poczęstowałem Bruce’a. Usiedliśmy wygodnie z widokiem na wodę z jednej strony i ciągnąca się po horyzont bycze języki z drugiej i rozmawialiśmy dla zabicia czasu.