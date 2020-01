Lech Raczak nie żyje. Był współtwórcą Teatru Ósmego Dnia

Poznań żegna zmarłego nagle wybitnego twórcę teatralnego. Lech Raczak był reżyserem, dramaturgiem i współzałożycielem Teatru Ósmego Dnia.

Nagłe odejście Lecha Raczaka to wielka strata dla polskiej kultury. Był reżyserem, dramaturgiem, teatrologiem, jednym z najbardziej znanych przedstawicieli teatru offowego. W 1964 r. współzałożył legendarny Teatr Ósmego Dnia, którego w latach 70. i 80. był kierownikiem artystycznym. Sztuki, które tworzył z zespołem teatru, niejednokrotnie były mocnym komentarzem do współczesności i otaczającej rzeczywistości. Był reżyserem głośnych przedstawień, m.in. "Duma o hetmanie" według Stefana Żeromskiego (1968), "Wprowadzenie do..." (1970), "Jednym tchem" z tekstami Stanisława Barańczaka (1971), "Wizja lokalna" według Alberta Camusa (1973), "Ach, jakże godnie żyliśmy" (1979) czy "Mała Apokalipsa" według Tadeusza Konwickiego (1985).