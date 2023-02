Lawina skarg na BBC. Widzowie nie kryją oburzenia ws. J.K. Rowling

- Myślę, że musimy być bardziej selektywni w kwestii rodzaju sztuki, którą wspieramy. Jeśli jest ona tworzona przez kogoś, kto nadal wykorzystuje nazwisko, aby forsować transfobię, a my nadal go wspieramy, to w tym miejscu trzeba wyznaczyć granicę - powiedziała. Dodała, że choć nie pochwala palenia książek autorki Harry’ego Pottera, to jednak prosi, aby ludzie pomyśleli, jaki wpływ ma dalsze wspieranie jej kolejnych przedsięwzięć.