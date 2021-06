Lady Gaga leży w wannie. Poza nie jest przypadkowa

Z cienia wyłania się naga Lady Gaga. Leży w wannie. Z jej gołej piersi spływa krew. W tle padają słowa znane z pism markiza de Sade'a. To projekt Boba Wilsona, w którym namówił piosenkarkę, by przybrała pozę z obrazu "Śmierć Marata" i utrwalił to na filmie. Wystawioną niegdyś w Luwrze pracę będzie można zakupić 24 czerwca w Nowym Jorku na aukcji NTF.