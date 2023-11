Książki young adult – co to takiego?

Połowa lat ‘90 i 16-letnia miłośniczka rocka w roli głównej to przepis na klimatyczną historię, i to z pierwszą miłością w tle. Charlotte nie wyobraża sobie, by mogła pokochać kogoś innego, niż swojego idola (Kurta Cobaina), jednak w sklepie ze starymi płytami poznaje Nicholasa. Gdy zaczyna się w nim zakochiwać, dowiaduje się, że chłopak nie jest do końca tym, za kogo go uważała.