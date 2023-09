Książki psychologiczne, które zmieniają życie. TOP 10

Jeśli masz dość stresu, ta wiedza jest ci niezbędna. "Wolni od stresu" to praktyczny przewodnik przedstawiający siedem ścieżek do stresoodporności. Dr Mithu Storoni w każdym rozdziale analizuje analizuje poszczególne czynniki stresu i pokazuje nieskomplikowane metody, dzięki którym zmniejszymy skutki odczuwanego stresu. Z tej książki dowiesz się, co tak naprawdę jest najlepsze na odstresowanie.