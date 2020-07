Książka za worek śmieci. Nowa akcja w Zakopanem

Śmieci to nieodłączny element naszego życia. Produkujemy ich jednak zdecydowanie za dużo, a większość z nich jest bardzo szkodliwa dla środowiska, zwłaszcza gdy zamiast do kosza, trafi w zieloną przestrzeń. Śmieci w niepożądanych miejscach to spory problem. Ale coraz częściej słyszy się o ludziach, którzy idąc na spacer, zabierają ze sobą worek na śmieci i zbierają wszystko, co nie powinno znaleźć się na ich drodze. Organizowane są też akcje, których celem jest zbiorowe sprzątanie jakiegoś obszaru.