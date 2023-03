Książka "30 notatek z życia"

"30 notatek z życia" to książka o tym, że w życiu są zakręty, ale za zakrętami też jest życie. Nie jest to typowa książka, o czym może świadczyć brak spisu treści - bo tę książkę można czytać w dowolnym miejscu, w którym się ją otworzy. Jest jak życie, bo życie przecież też nie ma spisu treści. Są za to wykropkowane miejsca na indywidualne notatki, przemyślenia i spisanie fragmentów, które są dla kogoś ważne. Życiowa, poruszająca trudne tematy w prosty sposób, czasem do popłakania ze wzruszenia, czasem ze śmiechu. Ale po każdej notatce człowiek łapie oddech, to jest pewne.