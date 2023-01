Książę William jest zdruzgotany. Harry przyznał się do brania narkotyków

Brytyjskie media donoszą, że Pałac przygotowuje się do kolejnego trzęsienia ziemi. Ponoć nikt w Buckingham nie ma pewności, co Harry zdecydował się przekazać do druku. Na razie o zawartości autobiografii zatytułowanej "Spare" ("Zapasowy") dowiedzieliśmy się tyle, ile młodszy syn króla Karola zdradził w wywiadach promujących wydanie książki.