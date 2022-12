Książę Harry wydaje książkę. Jego nowy wywiad wstrząśnie rodziną królewską

Autobiografia księcia Harry’ego o tytule "Spare" trafi do sprzedaży już 10 stycznia. Zanim jeszcze miliony osób z całego świata będą mogły ją przeczytać, zobaczą wywiad syna księżnej Diany, którego udzieli on dziennikarzowi ITV, Tomowi Bradby’emu. Mężczyzna zna Harry’ego od czasu, gdy książę był jeszcze nastolatkiem. Co więcej, w 2019 r. w RPA Bradby przeprowadził szczerą rozmowę z Meghan Markle na temat jej zdrowia psychicznego. To wszystko może oznaczać, że jej mąż także będzie skory do większych wyznań.