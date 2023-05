Ks. Sowa: Katolik nie musi głosować na PiS

Co do religii w szkole ponieśliśmy porażkę. Coraz większy odsetek młodzieży zwłaszcza w szkołach średnich nie chodzi na te lekcje. Dlatego uważam, że lekcje religii powinny być poszerzone. Mogłoby się to nazywać Religia-Etyka-Filozofia. Byłby to zasób pojęć i wartości cywilizacyjnych, które by przygotowywały młodych do ludzi życia w nowoczesnej Europie w XXI wieku.