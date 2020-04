WP Książki Poczta TV ONLINE Program TV Menu Baza książek

Ks. Krzysztof Niedałtowski o ochronie przed koronawirusem. Rozwiał wątpliwości "Koronawirus to kara za grzechy. Musimy to przyjąć", "Przyjęłam komunię świętą - to mnie chroni" - bywa, że tak mówią osoby bardzo religijne.... Rozwiń pan Paweł mam pytanie gdy mówię bl … Rozwiń Transkrypcja: pan Paweł mam pytanie gdy mówię bliskiej ci starszej osobie Uważaj na siebie Dbaj o higienę a ona mi odpowiada ten koronawirus to kara za grzechy musimy to przy tym razem inna starsza osoba odpowiadam i przyjęłam komunię świętą to mnie obchodzi jak z takimi osobami dyskutować i przekonać i że niekoniecznie to ich chroni że koronawirus nie jest Karol od Boga do to nie jest łatwe bo rzeczywiście Ja nawet nie zdajesz sobie nieraz sprawy z poziomu świadomości niektórych ludzi Nie osiągających broń Boże Ale weźmy przykład komunii na rękę to jest sytuacja która przez episkopat Polski który zawsze jest trochę spóźniony gdzieś tam za światowym episkopatem czy też bo jestem z chłopakami Zachodniej Europy wprowadził już kilkanaście lat temu pozwolenia wręcz zalecenie też możliwość przyjmowania komunii na rękę jako powrót do pierwotnych forum wczesnego chrześcijaństwa było to powinno było być Ja przynajmniej są tłumaczyłem co ludziom Bardzo solidnie i głęboko pokazując i praktycznej teologiczne wymiary tego że bierzemy do ręki chleb jeśli nasze usta są godne dotknąć tego Pańskiego Dlaczego dłoń mam nie być zgodne a tym bardziej to nas mobilizuje jakby do myślenia symbolicznego czystości tych dłoni nie tylko higienicznej czystości Ale też czystości naszych czynów jeśli ma być zgodne z tą ręką też nie powinienem nic złego robić A poza tym rzeczywiście teraz to jest niesamowicie ważne bo jeśli już ktoś przyjmuje komunię nawet będąc w kościele za pięć osób No to jednak przenoszenie prawdopodobieństwo przeniesienia zarazków przez ślinę Wiemy że to śluzówka że błona śluzowa wchłania to no to jest o wiele mniejsze wtedy kiedy dajemy na rękę i nie ma kontaktu z tobą Właśnie śliną i i nie masz prawie szans przenieść tego a ja się dowiaduję że niektórych pa księża w ogóle nie chcą udzielać komunii na rękę i że niektórzy Jak słyszą że ksiądz podaje komunia na rękę to mówią że to heretyk antychryst i że w ogóle co to co to ma znaczyć Jestem zdumiony ty bo pogoda jest jakby też sytuacja w której to jest niezgodne z nauką kościoła to to jest jakby prywatna teologia czy pastoral eksperymenty które które ciężarowe na własny rachunek ale też teraz może to być krzywdą dla innych ludzi Więc no cóż tutaj tylko spokojnym długotrwałym procesem jakimś pokazaniem różnych aspektów tego można pewnie przezwyciężyć takie podstawy ale to nie jest łatwe to jest w niektórych tak głęboko zakorzenione że trudno to to pokonać i myślę sobie o te szkodliwe działalności niektórych kaznodziejów czy czy ten jeden ksiądz profesor popisywał się swoją dziwną erudycję na temat tego właśnie jak to jest z tym zabezpieczeniem sakramentalnym przed biologicznym przenoszenie wirusa naszczę się z dosyć zimno reakcją również oficjalnych jakiś kopalnych wypowiedzi No bo to jest naprawdę skandaliczne jeśli idziemy w tamtą stronę to ma tak magiczne myślenie że że to nie ma nic wspólnego już z wiarą chrześcijaństwem znaczy religia potrafi się mieszać z magią nieraz jeździliście to jest gdzieś tam Pokusa naszego myślę to znowu z religioznawstwa jak próbuję to tłumaczyć studentom i na czym polega różnica między mają a religią No to to może będzie najprostsze religii uznajemy że jest istota wyższa że jest silniejszy od nas naturalny Bóg absolute jakkolwiek go definiujemy i stosujemy język prośby bądź wola twoja Jeśli chcesz to mi pomóż Jeśli taka jest twoja wola kolei to my jesteśmy tymi którzy zdecydują o użyciu tej siły też się uznaje siłę wyższą tak jest a moc która przerasta ludzkie wymiary Ale ja mam albo zakleić albo Talisman albo magiczną formułę której mogę użyć żeby wydać żeby żeby posłużyć się że tak powiem językiem rozkazu Zrób tak Sprawdź tak jak ja chcę żeby co się spełniło gdy wbijam szpilkę w estetyczna to niech tam tego boli wątroba to jest takie myślenie które naprawdę jest dalekie od od religijności od wiary od państwa które opiera się na ufności nanana prośbie właśnie modlimy się właśnie Bądź wola twoja a nie bądź wola moja i to pokora i podporządkowanie jest absolutnie potrzebny bo i na to my zamieniamy się z panem Bogiem na miejsce i wtedy się zaczyna dramat również dramat samotności w tej religii dramat przerażenia ogniem piekielnym dramat jakiegoś w ręku przed przed Bogiem który jest właściwie pojmowany jako karykatura Boga duże ja widzę coraz więcej pole do do pracy takich naprawdę pogłębionej pracy no i duszpasterskie i katechetycznej mamy na tym polu w Polsce ogromne zaległości to chrześcijaństwo nasze było Często bardzo zewnętrzne pokazowe świąteczne A czeka nas duża praca przejścia z chrześcijaństwa tradycji