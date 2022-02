Krzysztof Stanowski przegrał w sądzie. Musi przeprosić za "nieuprawnione oceny" w książce

Była to niewdzięczna współpraca, gdyż przedstawiciel gazety musiał poświęcić wolny dzień na wyjazd do Kłodzka (450 km), by być na nagraniu o 5 czy 6 rano. To zadanie przypadło Sebastianowi Szczęsnemu, który później dowiedział się, że warto było się poświęcić, gdyż finał programu miał być kręcony w Nepalu. Redakcyjni koledzy gratulowali mu takiego obrotu spraw, ale ostatecznie Szczęsny nie poleciał.