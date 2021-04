Krzysztof Krawczyk miał drugie imię. Bardzo nietypowe

Krzysztof Krawczyk zmarł piątego kwietnia w wielkanocny poniedziałek. Śmierć legendarnego artysty była zaskoczeniem. Zaledwie w sobotę wokalista opuścił szpital, do którego trafił pod koniec marca z powodu ciężkiego przebiegu Covid-19. Po wyjściu ze szpitala zamieścił na Facebooku wpis, w którym nie ukrywał radości z powodu powrotu do domu. Dwa dni później zasłabł i stracił przytomność. Pogotowie zabrało go do szpitala Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Niestety lekarze nie byli w stanie mu pomóc. Bliscy, fani i przyjaciele "polskiego Elvisa" pogrążyli się w żałobie. Kondolencje, wspomnienia i słowa uznania na temat muzycznej twórczości Krzysztofa Krawczyka płyną z różnych stron nieprzerwanie od poniedziałku.