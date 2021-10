Afery ciąg dalszy. Nie tylko producent może dostać pozew

Piotr Krysiak w książce "Dziewczyny z Dubaju" opisał historię polskich celebrytek, modelek i anonimowych dziewczyn, które jeździły do Dubaju, by spełniać seksualne fantazje bogatych arabów. O jego reportażu zrobiło się jeszcze głośniej, gdy tematem zainteresowała się Doda i Emil Stępień. Wtedy jeszcze jako małżeństwo postanowili wyprodukować film "Dziewczyny z Dubaju", który trafi do kin 26 listopada.