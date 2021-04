Kozidrak 5 lat po rozwodzie wydaje książkę. Nie zabraknie w niej smaczków

Książka ta to opowieść dziewczyny z lubelskiej starówki, która poznaje mroczne strony życia, ale dzięki determinacji, wsparciu najbliższych i przekonaniu, że spotka ją coś niezwykłego, niemal z dnia na dzień zostaje gwiazdą. "Gorąca krew" to historia o barwnych epizodach kariery Beaty Kozidrak; zdradza kulisy narodzin największych przebojów – od "Piechotą do lata", przez "Białą armię" po "Upiłam się tobą" – i ich ukryte znaczenia.