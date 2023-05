Kouri Richins napisała książkę dla dzieci. Jest oskarżona o zabicie męża

W marcu br. na rynku pojawiła się książka Kouri Richins "Are You Whit Me?" adresowana do dzieci, które straciły kogoś bliskiego i nie radzą sobie z żałobą. Richins napisała ją również z myślą o swoich synach. Jej mąż zmarł rok temu. Policja twierdzi, że to ona go zabiła.