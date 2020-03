Koronawirus: Terrence McNally kolejną ofiarą zakażenia. Artysta zmarł na Florydzie

Terrence McNally odszedł po długiej walce w szpitalu Sarasota Memorial na Florydzie. Artysta problemy ze zdrowiem miał już od 2001 r. Wtedy zdiagnozowano u niego raka płuc, a niedługo potem przeszedł dwie poważne operacje. Do pełni sił jednak nigdy nie powrócił. Zarażenie koronawirusem przy osłabionych płucach było nie do wyleczenia i stało się pośrednią przyczyną śmierci.

Twórcę nazywano "bardem amerykańskiego teatru". Był czterokrotnym laureatem nagrody Tony Award przyznawanej najwybitniejszym artystom teatralnym. W 2019 r. odebrał statuetkę za całokształt twórczości. Tematyką jego dzieł bardzo często był homoseksualizm. Jego mężem był producent Tom Kirdahy, który towarzyszył mu do samego końca.

- Myślę, że chciałem napisać o tym, jak to jest być gejem w tym szczególnym momencie naszej historii - latach 80." - napisał we wstępie do opublikowanego tekstu "Miłość! Dzielność! Współczucie!" - wyznał kiedyś w jednym z wywiadów.