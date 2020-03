Koronawirus. Teatr bez wychodzenia z domu. Polskie spektakle można zobaczyć w internecie

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, rząd zamknął obiekty kultury, w tym teatry. Jednak jest rozwiązanie, dzięki któremu obejrzymy najlepsze polskie spektakle ostatnich lat. Są one dostępne w internecie. Podpowiadamy, co warto obejrzeć.

Spektakle teatralne w internecie można oglądać m.in. na platformie Borysa Szyca TheMuBa (East News)

Wśród spektakli, które warto obejrzeć, są przedstawienia wyreżyserowane m.in. Jana Englerta, Michała Borczucha, Annę Smolar, Jana Klatę, Ewę Kaim i Artura Tyszkiewicza. Polecamy kilka z nich.

Spektakle teatralne w internecie można obejrzeć na stronie ninateka.pl oraz platformie TheMuBa.

"Udręka życia", reż. Jan Englert

Anna Seniuk i Janusz Gajos grają skłóconych małżonków. To historia zmęczonych sobą ludzi, która jednocześnie śmieszy i przytłacza. Wielokrotnie nagradzany przebój Teatru Narodowego można traktować jako lek na praktycznie wszystkie smutki.

"Aktorzy żydowscy", reż. Anna Smolar

Reżyserka zajrzała za kulisy Teatru Żydowskiego, a aktorzy mogli opowiedzieć własną historię. Krytycy bardzo doceniali ten spektakl przede wszystkim za to, że przypomniał o ludziach na co dzień pozostających z tyłu i o samym Teatrze Żydowskim.

"H.", reż. Jan Klata

"H." to historia z dzieła Szekspira przeniesiona do współczesności, a konkretnie do Stoczni Gdańskiej i czasów rosnącej popularności "Solidarności". Przedstawienie na dobre rozsławiło reżysera i uznaje się za jedno z jego najwybitniejszych osiągnięć.

"Do dna", reż. Ewa Kaim

Głównym bohaterem spektaklu studentów jest traktowana na przeróżne sposoby pieśń ludowa. Ci, którzy do tej pory nie odkryli w sobie fascynacji folklorem, mają okazję to zmienić. To jest też opowieść o zwyczajności, która potrafi brzmieć i wyglądać w nadzwyczajny sposób.

"Mistrz i Małgorzata", reż. Artur Tyszkiewicz

Spektakl jest uznawany za jeden z najlepszych w historii lubelskiego Teatru im. Juliusza Osterwy. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu przestrzeni na scenie aktorzy mieli ogromne pole do działania, a tym bardziej do zaskakiwania.

"Wszystko o mojej matce", reż. Michał Borczuch

Jeden z najczęściej nagradzanych spektakli ostatnich lat - to laureat Grand Prix festiwalu Boska Komedia 2016. Scenariusz napisało życie, a konkretnie historia matek reżyserów, które przegrały walkę z chorobą nowotworową. To spektakl o pamięci, odchodzeniu, miłości do kobiet, przemilczeniu i wynikających z tego przemilczenia błędach, które nigdy nie dadzą się naprawić.